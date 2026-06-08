7日夜、名古屋市北区の商業施設で、男女2人が店員をボンネットに乗せたまま車を走らせ、その後店員を降り落として逃走しました。警察は殺人未遂事件として逃げた2人の行方を追っています。 警察によりますと、7日午後9時すぎ、北区玄馬町の「ＭＥＧＡドン・キホーテ名古屋本店」で防犯ブザーが鳴ったため、店を出た男女2人に男性店員（50）が声をかけました。 2人は呼びかけに応じず、駐車場に止めてあった車に乗