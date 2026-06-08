JR東日本によりますと中央線快速電車は、武蔵小金井駅での人身事故の影響で上下線で運転を見合わせています。【映像】JR中央線快速 東京駅-高尾駅間 運転見合わせ運転再開は9時20分頃の見込みだということです。ご利用予定の方は最新の情報を確認の上、時間に余裕をもってお出かけください。（ANNニュース）