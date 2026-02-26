2月8日投開票の衆院選で316議席を獲得して圧勝した自民党に対して、惨敗を喫した中道改革連合。立憲民主党と公明党が新党を結成して自民に対抗する狙いもむなしく、公示前の172議席から49議席まで落ち込み、立憲出身者は選挙前の144議席から21議席にまで縮小してしまった。小沢一郎氏（83）や岡田克也氏（72）ら重鎮議員が数多く落選したが、立憲民主党の中ではひときわ“存在感”を放つ議員がいるようで……。「元TBSキャスターの