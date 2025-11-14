新大阪駅に今年も大活躍の３人組が到着した。Ｍｒｓ． ＧＲＥＥＮ ＡＰＰＬＥが現在、バンド史上最大規模となる合計５５万人を動員予定の５大ドームツアー「ＢＡＢＥＬ ｎｏ ＴＯＨ」を開催中。１５日〜１６日に京セラドーム大阪で公演を開催するために、１４日に大阪入りした模様だ。その写真をデイリースポーツが独占入手した。

若井滉斗と藤澤涼架、そして大森元貴がそれぞれ大阪に到着した。同ツアーは先月２５日の名古屋公演を皮切りにスタートしたもので、札幌、福岡を経て、大阪に回ってきた。関西でライブを開催するのは、ノエビアスタジアム神戸以来約１年４か月ぶりとなる。大阪公演が終わると、ラストの東京公演の開幕まで約１ヶ月空くが、１１月２８日に同時公開されるドキュメンタリー映画とライブフィルムや、１２月６日から来年３月にかけて東京、福岡、大阪で開催する展覧会など、ファンにとって嬉しいイベントが目白押しだ。

ツアーは１２月２０日にフィナーレを迎えるが、ビルボード・ジャパンの上半期チャートで史上初となる主要部門３冠を達成し、国内ストリーミング総再生数でアーティスト史上初の１００億回突破したアーティストのライブは、公演のたびにＳＮＳで話題になる。そして、彼らは来年フェーズ３に移行することを発表したため、“国民的アーティスト“となったフェーズ２ではラストのライブとなる。

本日、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」に３年連続３回目の出場が発表されたばかり。昨年は「青と夏」「ライラック」のＳＰメドレーを披露したが、デビュー１０周年、そしてフェーズ２の最後を何の曲で締めくくるのか。そちらにも注目だ。