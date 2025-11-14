大谷翔平（31）がまた伝説を打ち立てた。11月13日（日本時間14日）、今季のナ・リーグ最優秀選手（MVP）に満票で選出されて、ドジャース移籍後2年連続、通算4度目の受賞に。エンゼルス時代も含め、両リーグで複数回受賞という史上初の快挙を成し遂げた。

【写真を見る】〈なぜ真美子さんにキスしないのか〉一部の海外ファンが違和感を持った大谷の動き、大谷に向かってチャーミングなウィンクを飛ばす真美子さん

MLB専門チャンネル「MLBネットワーク」の生中継に出演した大谷は、MVPが発表されると、ソファの隣に座る妻の真美子さん（28）と愛犬デコピンを抱き寄せて、デコピンにはキスまでしていた。この大谷ファミリーの喜びの瞬間に、ネット上で〈本当に尊い〉〈最高にほっこり〉〈見てるだけで幸せ〉といった反響が寄せられた。また、大谷も真美子さんもブラウンの服を身につけていたことが〈デコピンコーデ〉とも話題になっている。

一方で、一部の海外のファンには、このやりとりが少々奇妙なものに感じられたようだ。現地事情に詳しい在米ジャーナリストが語る。

「大谷選手が真美子さんにキスしなかったことに対して、現地のファンからは〈なんで真美子さんではなくデコピンにキスしたんだろう〉〈犬にキスするけど妻にはしない〉と不思議がる声が寄せられています。

イギリスの老舗タブロイド紙『デイリー・メール』は、こういった反応を取り上げた上で、"日本人は公の場でキスなどの愛情表現はしない"ことを説明する記事を公開していて、それに賛同するようなコメントも多数つけられています。

そのような解説が必要なほど、諸外国には、大谷夫婦のコミュニケーションに違和感を覚える人々が多いということかもしれません」

昨年にMVPを受賞した際も、大谷夫婦に同様の反応が寄せられた。前出の在米ジャーナリストが続ける。

「大谷選手と真美子さんは"グータッチ"で喜びを分かち合っていましたが、やはり〈みんながハグするなか、妻とはグータッチだけ……〉〈意味がわからない〉といった声が上がりました。

ただ、今年のパレードでは、大谷選手が真美子さんに甘えるようにもたれかかるなど、夫婦の仲睦まじいやりとりが注目を集めました。"日米でコミュニケーションのやり方が異なるだけで、夫婦仲は良いんだ"という理解が徐々に広がってきてはいるんじゃないでしょうか」

大谷は娘の乗ったベビーカーを自ら押す姿も現地でたびたび目撃されている。愛犬家かつ愛妻家、おまけに子煩悩。家族思いの大谷は、これからどんなオフシーズンを過ごすのだろうか。