デクセリアルズ<4980.T>はストップ高。昨年７月高値を上回り、約１年４カ月ぶりに上場来高値を更新した。１２日取引終了後、２６年３月期連結業績予想について売上高を１０３５億円から１１４０億円（前期比３．３％増）へ、営業利益を２８０億円から３９０億円（同１．９％減）へ上方修正すると発表した。配当予想は据え置いた。反射防止フィルム（ＡＲＦ）などの高付加価値製品の拡大や、為替の円安が業績を押し上げる。



あわせて、取得上限２５０万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．４２％）、または５０億円とする自社株買いの実施を発表した。期間は１１月１３日～１２月２３日。取得した株式は来年１月１６日付で消却する。これら発表が好感され買いを呼び込んでいる。



出所：MINKABU PRESS