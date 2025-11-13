Ｓ＆Ｊは大幅高、第２四半期営業益４８％増で期末一括配当を１５円（初配）に修正 Ｓ＆Ｊは大幅高、第２四半期営業益４８％増で期末一括配当を１５円（初配）に修正

Ｓ＆Ｊ<5599.T>が大幅高となっている。同社は１２日取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の単独決算を発表。営業利益は前年同期比４７．８％増の２億７８００万円となり、通期計画の５億１９００万円に対する進捗率は５３．６％となった。



売上高は同２１．５％増の１１億４００万円で着地。監視サービスなどの新規案件を着実に獲得したことに加え、セキュリティー評価支援サービスの提供やセキュリティーインシデントへの対応など実施したことが好業績につながった。なお、通期業績予想については従来計画を据え置いている。



また、これまで無配としていた期末一括配当を１５円（初配）に修正することもあわせて発表。配当方針の変更に伴うもので、基本方針として配当性向２０％以上を目安とし、利益成長に応じた増配を目指すとしている。



出所：MINKABU PRESS