ブロードバンドセキュリティ<4398.T>が４連騰している。１２日の取引終了後、２５年１２月末日時点の株主から株主優待制度を導入すると発表したことが好感されている。毎年１２月末日及び６月末日時点で３単元（３００株）以上を６カ月以上継続して保有する株主を対象にビットコインやＡｍａｚｏｎギフトカード、ＱＵＯカードＰａｙなどと交換できるデジタルギフト５０００円分（年１万円分）贈呈する。ただし、初回の２５年１２月末日に限り継続保有の要件は設けないとしている。



同時に発表した第１四半期（７～９月）単独決算は、売上高１４億９３００万円（前年同期比４．８％増）、営業利益３２００万円（同９．２倍）、最終利益５００万円（前年同期１１００万円の赤字）だった。監査・コンサルティング、情報漏えいＩＴ対策が順調に売り上げを伸ばし売上高は第１四半期として過去最高を更新。第２四半期以降も過去最高水準となった前期末受注残への対応と経営体制の更なる強化で業績回復を見込む。



なお、２６年６月期通期業績予想は、売上高７１億円（前期比１６．３％増）、営業利益７億円（同２．７倍）、最終利益４億６０００万円（同３．２倍）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS