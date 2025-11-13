麻辣オイルで辛さが激変！　すき家の新作『牛・胡麻麻辣湯鍋定食』実食レビュー

寒さが本格化してきたこの季節、体の芯から温まる鍋メニューを求めて、すき家の新作「牛・胡麻麻辣湯（マーラータン）鍋定食」を食べてきました。

10月28日（火）から販売開始されたこの商品、唐辛子と花椒（ホアジャオ）のしびれる辛さが特徴の麻辣湯を鍋にアレンジしたメニューです。

店内に入り、卓上タブレットでオーダー。ごはん（並盛）付きの定食は980円（998キロカロリー）、単品は850円（583キロカロリー）です。私は定食を選びました。

ごはんの量を選ぶ画面で、紙エプロンの有無も選択できました。無料なので、迷わず「あり」を選択。これが後々とても役立つことになります。

運ばれてきた鍋は、まだ火にかかったばかりで静かな状態でしたが、数分待つとポコポコと音をたてはじめました。オレンジがかったスープの中には、薄切りの牛肉がたっぷり。白菜、にんじん、長ねぎなどの野菜も充実しています。

まずは、スープをひと口。練り胡麻とすり胡麻、ピーナッツペーストのコクが濃厚で、まろやかな口あたり。その奥から花椒特有のピリピリとしたしびれと、唐辛子のほんのりとした辛さが感じられます。麻辣オイルを入れる前の段階では、ピリッとくる程度のやさしい辛さです。

別添えの麻辣オイルを加えてみると、辛さが一段階アップ。花椒の麻（しびれ）よりも、唐辛子の辣（ヒリヒリ）が強くなった印象です。



花椒、五香粉、カルダモンなどのスパイスの香りがふわっと立ちのぼり、本格的な中華の香りに包まれます。

れんげですくったスープの表面には赤い辣油の粒がぽつぽつと浮かび、見た目にも辛さが増したのがわかります。

私はわりと辛いものが好きなので、じつは、最初にプラス20円で麻辣オイルを倍量でオーダーしていたのですが、思ったよりも辛く、結局半分ほどしか使えませんでした。通常の量で充分でした。

そして特徴的なのが、半透明で平たい麺状の「じゃがいも春雨」です。もちもちとした独特の弾力。この食感がとにかく楽しくて、次から次へと箸が進みます。

薄切りの牛肉は麻辣スープがよく絡んで、肉のうまみとスープのコクが一体となった味わいです。

白菜もスープをたっぷり吸い込んでいて、かむとじゅわっとスープがあふれだします。胡麻のコクとスパイスの香り、花椒のしびれが一体となって、ごはんが進む味わいです。



途中、食べるのに夢中になりすぎて、オレンジ色の麻辣スープを服に飛ばしてしまいました。「紙エプロンをもらっておいてよかった！」と心から思った瞬間でした。

食べ進めるうちに、スープが煮詰まって味が濃くなっていきます。最初はまろやかだった味わいも、後半は花椒と唐辛子の刺激が際立ってきて、さらに本格的な辛さに。じんわり汗がにじんできました。



すき家の鍋といえば「牛すき鍋」が冬の定番ですが、辛いもの好きにはこの「牛・胡麻麻辣湯鍋」という選択肢ができました。平たいじゃがいも春雨の独特な食感と、濃厚な胡麻ベースの麻辣スープの組み合わせが印象的でした。

テイクアウトも可能で、自宅でゆっくり楽しむのもよし、店内でぐつぐつ煮込みながら熱々を楽しむのもよし。寒い日に体を温めたいとき、ちょっと刺激的な味を求めているときにぴったりの一品でした。



（文＝minto）