6月4日に開幕する海外メジャー「全米女子オープン」（カリフォルニア州リビエラCC）の出場有資格者に23歳の早川夏未が追加された。これで日本勢は23人となり、ペブルビーチGCで行われた2023年大会の22人を上回り、日本勢最多出場記録を更新する。【写真】おめでとう！ 吉田優利が全米切符獲得でこの笑顔4月20日に千葉県・房総カントリークラブで行われた日本予選会で、早川は補欠2番手となった。同1番手だった尾関彩美悠には、5月