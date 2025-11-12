株式会社レイクプラッツ（H&Y Filters JAPAN）は、可変NDと偏光効果を兼ね備えた2in1フィルター「Nova-Series Variable ND3-32 + CPL フィルター Kit」を11月7日（金）に発売した。

約1.5～5段分の減光を行える可変NDと、反射光の調節などが可能なPLフィルターの機能を1製品にまとめたレンズフィルター。

今回、82mm径の単体モデルと可変式ステップリング「REVORING 67-82mm」のセットを発売。その他のサイズについては予約を受け付けており、2025年11月下旬～2026年1月下旬の発送を予定している。

蓄光塗装の操作部を備え、日陰や夕暮れなどの視認性を確保したという。また、低反射コーティングに加え、撥水・防汚・帯電防止・傷防止のコートが施されている。

同社はレンズへの取り付けにマグネット式・ねじ込み式の2方式を選べる「EVO」シリーズを展開しているが、「Nova」シリーズはねじ込みにのみ対応する。

ただし「Nova」の前枠にもマグネットが仕込まれており、「EVO」シリーズの各種フィルターや付属レンズキャップを磁気で装着できる。

さらに、1サイズ大きい「EVO」シリーズのフィルターも装着できる。例えば、82mmのNova-Seriesフィルターには、「86mm EVO-Series Black Promistフィルター」などが装着可能だ。

49mm：1万9,400円 52mm：2万200円 52mm + REVORING 37-49mmセット：2万6,200円 58mm：2万1,000円 62mm：2万1,800円 67mm：2万2,600円 67mm + REVORING 46-62mmセット：2万9,600円 72mm：2万4,400円 77mm：2万7,900円 77mm + REVORING 52-72mmセット：3万5,900円 82mm：2万9,700円 82mm + REVORING 67-82mmセット：3万7,700円