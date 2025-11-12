この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カウンセラー、作家・Ryotaが警鐘「“普通”や平均に縛られるな、自分の暮らしでストレスを手放せ」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

【脱・我慢】ストレス大国の日本で目指したい「ストレスフリー」の生き方7選／心の病まない選択を持とう――この動画で、カウンセラーであり作家のRyotaさんが日本人が抱える強いストレスとその手放し方について、自身の体験も交えつつ語りました。



「皆さんはストレス、抱えてないですか？」と問いかけるRyotaさんは、ストレスが多い日本社会でどのように“ストレスフリーな暮らし”を実現するか、その具体策と心構えを解説。「住まいの位置ってすっごい重要で、人生が住まい位置で決まるというお話もあるほど」と語り、都会と田舎、土地の選び方や仕事の選択肢がストレスに直結すると分析しています。また、自己価値を一つに固執せず分散することの大切さも強調。「仕事だけをステータスにしちゃうと、絶対その仕事をやめられなくなる。だから価値を複数持っておくのが大切」と持論を展開しました。



特に印象的なのが「どっちでもいい」「どうでもいい」という“第三の選択”を持つことのすすめ。「白黒思考ばかりだと、何かにつけて自分を責めたりしがち。『どっちでもいい』という選択を持つことで気持ちがずっと楽になる」とアドバイス。加えて、「企業が作る付加価値に惑わされない方がいい」「必要ないオプションやブランド物など、自分にとって本当に必要か考える」と金銭や所有欲、人付き合いへの“執着”も見直すべきと指摘しています。



人間関係の悩みに関しては「人間関係をコンパクトにしてほしい。苦手な人とは距離を取ってこの人だけは大事にしたいという人に時間を使うべき」と語り、「連絡先を簡単に交換しない、すぐ友達扱いしない。つながる相手は厳選を」と具体的な距離感も指南しました。



さらに「睡眠、運動はストレス解消のルーティンとして優先すべき」と科学的なデータを交え健康習慣の重要性も強調します。ご自身の経験についても「独立して8年目、徹底して低ストレスで生きると決めてから体型も精神も安定した」と明かし、「明日が怖くない。人生そのものが“このままでいいよね”とポジティブになった」と説得力ある実例を披露しました。



動画は「重要なのは暮らし。どんだけお金を持っていても、自分にとってのストレスが増えたら意味がない。自分に合った暮らしを選ぶことでストレスを手放しやすくなる」と今回のテーマを総括し、「皆さんも、平均や“普通”に縛られず、自分らしい暮らしを目指してほしい」と締めくくっています。