女子フィギュア25歳の五輪銀メダリストが婚約発表 お相手は24歳のダンサー＆振付師 片膝付いて「いつもあなたのそばに…」
女子フィギュアスケートで、2018年の平昌五輪の銀メダリストであるロシアのエフゲニア・メドベージェワさんが、現地時間11月11日までに自身のインスタグラムを更新。婚約を発表した。
ロシアのニュースサイト『OREANDA-NEWS』によれば、25歳のメドベージェワさんのお相手は、24歳のダンサーで振付師のイルダル・ガイヌッディノフさん。2人はTNTテレビの「スター・ダンス」で共演しており、2025年夏に交際を公表していた。
メドベージェワさんは、1本の動画を投稿。黒のドレスをまとい、指輪を贈られ、感極まる姿が見られた。片膝をついて「いつもあなたのそばにいることを約束します。あなたを裏切ることは決してありません。あなたのためにできる限りのことをします」と誓った婚約者と何度もキスを交わし、バラの花束もプレゼントされた。
文面には「07.11.2025」と記し、7日にプロポーズをされたとみられる。2021年に第一線からの引退を発表したメドベージェワさんは親日家であり、日本のアニメ「美少女戦士セーラームーン」好きでも知られている。現在も母国でのアイスショーや、メディア出演なので活躍中だ。
まるで映画のワンシーンのような動画には、大きな反響が寄せられている。コメント欄には「おめでとう」の祝福の他に、「なんて美しくて素晴らしい」「鳥肌がたった」「おとぎ話みたいだ」といった感嘆の声が届いた。
