女子フィギュア25歳の五輪銀メダリストが婚約発表　お相手は24歳のダンサー＆振付師　片膝付いて「いつもあなたのそばに…」

婚約を発表したメドベージェワさん(C)Getty Images

女子フィギュアスケートで、2018年の平昌五輪の銀メダリストであるロシアのエフゲニア・メドベージェワさんが、現地時間11月11日までに自身のインスタグラムを更新。婚約を発表した。

ロシアのニュースサイト『OREANDA-NEWS』によれば、25歳のメドベージェワさんのお相手は、24歳のダンサーで振付師のイルダル・ガイヌッディノフさん。2人はTNTテレビの「スター・ダンス」で共演しており、2025年夏に交際を公表していた。

メドベージェワさんは、1本の動画を投稿。黒のドレスをまとい、指輪を贈られ、感極まる姿が見られた。片膝をついて「いつもあなたのそばにいることを約束します。あなたを裏切ることは決してありません。あなたのためにできる限りのことをします」と誓った婚約者と何度もキスを交わし、バラの花束もプレゼントされた。