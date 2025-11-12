爆睡中の猫を触ってみても全然起きなくて…？飼い主さんを信頼しきっている猫の様子がかわいすぎると話題で、動画は1千5百再生を突破。「猫がこんなに熟睡するなんて！w」「心を許しているんでしょうね！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：ソファで女の子の足を枕にする猫ちゃん→起こそうとした結果…思った以上に『脱力している様子』】

まったりの極み

Instagramアカウント『mon.and.run』に投稿されたのは、飼い主さんの娘さんの足元で無防備に眠りこける猫の姿です。動画に登場するのは、2025年2月15日生まれのラガマフィン、「るん」ちゃん。ふわふわの三色の毛並みと、透きとおるような黄色の目がチャームポイントの天真爛漫な女の子です。

この日、飼い主さんがふと見てみると、ソファでくつろいでいた飼い主さんの娘さんの足元で、るんちゃんが寝そべっていたのだそうです。るんちゃんは娘さんの足の裏に顔をぺったりとくっつけて、完全に眠っていたのだとか。

白目も愛おしい

娘さんが、寝ているるんちゃんの頭の下に手をすっと差し入れ、頭を持ち上げて起こそうとしてみますが、手を離した瞬間にるんちゃんの頭は「こてん」と再び元の位置に戻ってしまったといいます。

るんちゃんは単に眠っているだけではなく、白目を剥きながら「完全脱力系」で夢の中にいる模様。猫は、安心できる相手でなければ無防備な姿をなかなか見せてくれない生き物。るんちゃんにとって娘さんの足元という場所は、心からくつろげる「安全地帯」であることが伝わってきます。

美しい絆

まるでスイッチが切れてしまったぬいぐるみのようなるんちゃんを、娘さんは愛おしむように優しく撫でてあげたのだそうです。るんちゃんは幸せを噛みしめるように目を完全に閉じて、娘さんからの愛情を受け取っているようだったといいます。

るんちゃんと娘さんとの間に築かれた美しい信頼関係が垣間見えるひとコマは、たくさんの人々に笑顔と癒しを届けてくれることとなったのでした。

投稿には、「白目で爆睡してクタクタになっているのがめっちゃ笑えますw」「動かしても起きないとかかわいすぎだよ！」「こりゃお風呂より疲れ取れちゃうかもねw」「大物感が出ていますねw」「爆睡姫だねwかわいい！」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mon.and.run」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。