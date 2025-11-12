ようやく“雪解け”となるか……。北海道積丹町の猟友会と町議会副議長・海田一時氏の間で勃発した“パワハラ騒動”について、海田氏が陳謝していたことが明らかになった。しかし、その内容に対して世間からは懐疑的な声が寄せられている。

【写真】「僕は悪くない」副議長が大炎上、北海道積丹町の町議会

「僕は悪くない」副議長に批判殺到

日本全国で相次いでいる、野生のクマの出没。積丹町で起きた「猟友会の出動拒否」という異常事態の発端は、9月27日のこと。海田氏の自宅近くに設置された箱罠に、体重284キロの巨大なヒグマが捕獲された際のことだった。

「駆けつけた猟友会のハンターは副議長と面識がなく、居合わせた本人に誰なのかを尋ねたところ、副議長が“誰にものを言ってるか”と憤慨。駆除後の運び出し作業も想定して、現場には10名ほどのハンターが出動していましたが、海田氏は安全のため離れるようにという指示を拒否した上で、“こんなに（ハンターの）人数が必要なのか。金もらえるからだろ。俺にそんなことするなら駆除もさせないようにするし、議会で予算も減らすからな。辞めさせてやる”と言い放ったそうです」（地方紙記者）

この発言に猟友会は激怒し、町からの出動要請に「謝罪がない限り出動しない」と通達。事態は1か月以上続いたが、その間にも町内ではクマの出没が相次ぎ、小学校近くで目撃された際には周辺の学校が休校措置を講じることとなった。

10月30日に海田氏は地元メディアの取材に対し、謝罪の意向があるか尋ねられると「しない」と断言。その理由を問われると、「僕は悪くない」とコメントしていた。この姿勢に世間からは、「町民の命より自分のプライドが大事なのか」「これで町民に被害が出たらお前のせいだぞ」「あんたの代わりはいくらでもいるがハンターの代わりはいない」と、批判や苦情が押し寄せたのだった。

副議長の“陳謝”に違和感

町民からも不安の声が殺到する中、11月1日には積丹町の役場への“爆破予告”まで届き、同日から3日まで開催予定だった「積丹町文化祭」が急きょ中止に。爆破予告の理由は不明なものの、副議長によるクマ騒動への関連性が疑われている。

さまざまな混乱が続く中、事態が動いたのは11月7日。町議会で、副議長がついに“陳謝”したという。

「地元メディアの情報によると、海田氏は町議会の産業建設常任委員会で、“私の不用意な発言から、猟友会員や役員のみなさんなどにご迷惑とご心配をおかけした”と謝罪したそうです。また、松井秀紀町長も“町政を預かる立場から、心からおわび申し上げる”と陳謝。現在は、再発防止と出動再開に向けて、猟友会との間で“ヒグマ捕獲対応マニュアル”を作成しているといいます」（ワイドショースタッフ、以下同）

ようやく、住民も安心して暮らせる日が来るか――。このまま一件落着といけばいいが、国民はこの“陳謝”に違和感を感じている。

「海田氏は猟友会に出向いて謝罪したわけでなく、あくまで議会の場で陳謝しただけ。トラブルとなった猟友会の面々に直接謝意が伝わらない方法をとったことに対して、“猟友会に直接謝るのが筋では”“辞めさせてやるからな！て言い放った本人のところに出向いて直接謝れよ”“形だけの陳謝しても何の意味もない”といった指摘が相次いでいます」

事態は、もはや最低限の“陳謝”で済む話ではないようだ……。