スマート電球に「マインクラフト」のサーバーを実装する
「スマート電球」は無線通信が可能なマイクロコントローラーを搭載した電球で、スマートフォンやPCからリモートで明るさや色を調整できます。このスマート電球にゲーム「マインクラフト」のサーバーをインストールした動画を、YouTuberのVimpo氏が公開しています。
running a minecraft server on a lightbulb - YouTube
Vimpo氏が開封しているのは、AliExpressで購入したスマート電球。
ナイフでLEDのカバーを切り落とします。
環状に並ぶLEDの中央にあるのが、LED制御用の基板。この基板は動作周波数192MHzのRISC-Vシングルコア・276KBのRAM・128KBのROMを搭載したBL602です。
スマート電球から取り外したBL602のI/Oに導線をはんだ付け。
BL602を再びスマート電球に装着させて、スマートフォンで動作確認を行います。
次に、I/Oにはんだ付けした導線をUSB-シリアル変換ボードにつなげます。
モニターと入力周辺機器を接続し、スマート電球のBL602などのリソースが限られたシステムで「マインクラフト」のサーバーを動かすため、「UCraft」を開発し、今回接続したBL602にインストールします。
ムービーでは、実際にマインクラフトのサーバーを動作させ、他のプレイヤーと一緒にプレイするところが映っています。ただし、Vimpo氏によれば、Ucraftは標準サーバーの機能のほとんどが制限されているそうです。