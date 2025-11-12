　12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の5万1110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万842.93円に対しては267.07円高。出来高は6880枚だった。

　TOPIX先物期近は3344.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIX現物終値比22.92ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51110　　　　　 -50　　　　6880
日経225mini 　　　　　　 51115　　　　　 -40　　　137350
TOPIX先物 　　　　　　　3344.5　　　　 +13.5　　　　8327
JPX日経400先物　　　　　 30155　　　　　 +90　　　　 719
グロース指数先物　　　　　 709　　　　　　+3　　　　 434
東証REIT指数先物　　　　　2009　　　　　　+0　　　　　 1

