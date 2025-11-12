日経225先物：12日夜間取引終値＝50円安、5万1110円
12日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比50円安の5万1110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万842.93円に対しては267.07円高。出来高は6880枚だった。
TOPIX先物期近は3344.5ポイントと前日比13.5ポイント高、TOPIX現物終値比22.92ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 51110 -50 6880
日経225mini 51115 -40 137350
TOPIX先物 3344.5 +13.5 8327
JPX日経400先物 30155 +90 719
グロース指数先物 709 +3 434
東証REIT指数先物 2009 +0 1
