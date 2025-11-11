ＪＲ東日本は１１日、２５年にわたり交通系ＩＣカード「Ｓｕｉｃａ（スイカ）」のマスコットキャラクターとして親しまれたペンギンが２０２６年度末で「卒業」すると発表した。

今後は、新しいキャラクターにバトンタッチするとしている。カードの表面やスマートフォン用のアプリ画面上でかわいらしい姿が人気を集めてきただけに、鉄道ファンのみならず惜しむ声が広がりそうだ。

スイカは２００１年にサービスが始まり、ペンギンは当初からキャラクターに起用された。ポスターなど「広告の顔」となってきたほか、Ｓｕｉｃａカードの券面にも登場している。

ペンギンは、絵本作家でイラストレーターの坂崎千春さんがデザインした。南極に生息するアデリーペンギンがモデルとなる。文具や雑貨、ぬいぐるみなどの関連グッズも販売されている。坂崎さんはＪＲ東を通して「『スイカのペンギン』として歩むことができて幸せでした。最後の１年も精いっぱい務めさせていただきます」とのコメントを出した。ＪＲ東は、２６年度末の卒業に向けて、ペンギンファンなどを対象にした各種キャンペーンを実施する予定だ。

ＪＲ東によると、新しいキャラクターの選定は鉄道などの利用客にも参画してもらう形で進め、具体的な募集方法や内容、方法は決まり次第、告知するという。

Ｓｕｉｃａは、財布やパスケースに入れたまま、自動改札機に軽く触れるだけで通過できる「タッチ＆ゴー」を実現し、ラッシュ時に改札で起きる「渋滞」の緩和にもつながった。発行枚数は今年３月時点で１億１０００万枚を超えた。