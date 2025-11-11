この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

動画「ただの"パジャマ"がここまで売れるわけがない。「BAKUNE」に隠された巧妙すぎるマーケティング戦略。」で、マーケティング侍ことりゅう先生が、累計売上128億3700万円のリカバリーウェア「BAKUNE」の急成長を支える独自のマーケティング・ブランディング戦略に迫った。動画冒頭から「BAKUNEのブランディング戦略がめちゃくちゃ上手い。多くの企業は『どうしたら本人に買わせるか』ばかり考えるが、BAKUNEの場合は『買わせる前に送らせる』戦略だった」と、常識を打ち破るマーケティングの切り口を強調した。



BAKUNEの“プレゼント起点”戦略のキモは「男性ユーザー本人に買わせるのではなく、贈る人を増やすことで市場を広げたこと」。りゅう先生は「男性が7～8割だった購入者が、今や7割が女性に逆転」と驚きのデータを紹介したうえで、「プレゼントされると、送り手にもドーパミンが出る“喜びの代理体験”が働くし、リアルな体験共有が口コミとなり、商品への自己正当バイアスでファンが増幅する」とその“プレゼントマーケティング”の効用を詳しく解説した。



さらにBAKUNEが「リカバリーウェア」という言葉を広告で一切使わず、「パジャマで疲労回復」という生活者目線のキャッチコピーに変えた“ブランド設計”もポイントだと指摘。「業界用語でなく、お客様の“生活語”にブランド価値を直結させ、『シーンから逆算してブランドを思い出させる』という“カテゴリーエントリーポイント”戦略が成功の秘訣」だと力説した。りゅう先生は「多くの企業は『新しい言葉（概念）』を広めようとして失敗する。だがBAKUNEは『疲れを取りたいときのパジャマ』という、誰もが生活で使う言葉に落とし込んだ」と説明し、「“第一想起”される存在こそが現代のブランド。皆さんも○○な時に思い出す商品、それがブランドの最前線だ」と他業界への応用も勧めた。



また、「贈る理由の設計」や「開封時のサプライズ体験の設計」など、プレゼントを“演出化”していく戦略にも言及。「開けた瞬間に香りが広がるとか、小さな驚きを設計すれば口コミやSNS投稿に直結する。パッケージ自体が広告になる」と具体的なアイデアも披露。「贈る人=お客様は同時に“演出家”になりたい。そのサポートをブランドが率先してやる時代」とまとめた。



動画のラストでは、「BAKUNEはブランド作り・商品数拡大を“シーン設定”から逆算して爆速で成長してきた。『自分たちの商品・サービスを贈り物に変えられないか』一度検討して欲しい」とエールを送り締めくくった。