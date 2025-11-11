BE:FIRST（ビーファースト）のMANATO（マナト）とCHEMISTRY（ケミストリー）がコラボし、アカペラで美声を響かせる動画が話題を集めている。

【動画】BE:FIRSTマナト×CHEMISTRYが美しいハーモニー重ねる「My Gift to You」【写真】ファンミーティングを開催中のBE:FIRST

■BE:FIRSTのMANATOとCHEMISTRYが「My Gift to You」を歌いあげる

3人が歌っているのは、CHEMISTRYが2002年にリリースし、冬の名曲として広く知られている「My Gift to You」だ。MANATOは2001年生まれのため、彼が生まれた時代の楽曲といえるだろう。

動画では、MANATOを挟んでCHEMISTRYの堂珍嘉邦と川畑要が立ち、主旋律をMANATOが堂々と歌っていく。堂珍が指をスナップさせてリズムを取り、MANATOの歌声に合わせて、堂珍と川畑が美しいハーモニーを響かせた。優しく透明感ある3人の歌声は相性抜群で、最後は全員でアイコンタクトをして、達成感に満ちたような笑顔を浮かべている。

SNSでは「なんて豪華！」「マナトがCHEMISTRYに挟まれて歌ってる！すごすぎる！」「嬉しすぎて叫びました」「神動画！」「これは音楽特番で見たいやつ」「耳が幸せすぎる」「ハーモニーが綺麗すぎ」「マナト、CHEMISTRYデビューとほぼ同じ頃に産まれたのでは笑」「夢のコラボすぎて」「お2人にハモって貰えるなんて感動」「5人で歌ってるのかってくらいゴージャスな響き」と反響を集めている。

■BE:FIRSTはファンミーティングを全国10会場で開催中