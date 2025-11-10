M−1ファイナリスト、 エバースが「合コンガラス割り事件」で1ヵ月間口きかず：ゴッドタン
「ゴッドタン」（毎週土曜深夜2時10分）11月8日（土）放送は、第22回「コンビ愛♡確かめ選手権」。トータルテンボス（大村朋宏、藤田憲右）、東京ホテイソン（ショーゴ、たける）、エバース（佐々木隆史、町田和樹）の3組が、コンビの絆を確かめ合う。
【動画】エバースが合コン参加を巡ってガラスを割るほどの不仲に！？」
相方がアンケートにどう答えたかを予想する「コンビ愛♡確かめ選手権」。トータルテンボスは、小学生5年生で出会って以来40年以上の付き合い。結成11年の東京ホテイソンは、「相方募集掲示板」で出会い結成し、2年間一緒に住んでいた。エバースは、結成6年目から去年まで4年間の同居生活を経験。それぞれコンビ仲には自信あり！
「コンビで一番仲が悪かった時の事件は？」との質問では、トータルテンボスは付き合いが長いがゆえの大事件を明かす。賞レース当日、藤田が女の子と遊んで寝坊して来なかったため、殴り合いの大ゲンカに！
エバースは、佐々木が、町田の回答を「合コンガラス割り事件」と予想。
同居中の約4年前、町田が毎週合コンをしていた時期に、メンバーを募っていた芸人から相方の佐々木にも声がかかる。佐々木は久しぶりの合コンに喜ぶが、町田はコンビでの参加を嫌がり佐々木に譲る形で不参加に。ところが…
合コンが終わり、部屋に帰った佐々木が寝ていたところ、「パリーン！」という破壊音が。酔っ払った町田が、物を投げつけガラスを割っていたのだ。「1回だけ僕が代わりに合コン行っただけで、部屋のガラス割ってたんですよ」と暴露する佐々木に、町田は「窓ガラスじゃないです、（部屋の中の）扉のガラスです」と、どうでもいい反論を。
トータルテンボス・藤田が「一緒に行けばいいじゃん。俺らなんてしょっちゅう一緒に行ってた」と言うが…
「それは5：5コンビだからです」と町田。コンビのパワーバランスが「100（佐々木）：0（町田）で行ったら笑いもん」、また相方に合コンで「お前イキってるな」と思われるも嫌だったという。しかし、「家で寝てたらだんだんムカついてきて」と、酔っぱらって物を投げたところ「ガラスに当たっちゃったんですよ」と弁明する。
翌朝、佐々木は恐れながら町田に話しかけたが、町田の様子が怖かったため、そこから1ヵ月間、漫才以外では全く口をきかなかったそう。
「毎週行きたかったんですよ、合コンに」と嘆く町田に、一同爆笑！
この他、東京ホテイソンは、解散の危機を。朝まで合コンし、大事な番組の打ち合わせに遅刻した上、居眠りしていたたけるに、ショーゴは激怒し。コンビ解散を宣告すると、たけるは新橋の交差点で絶叫しながら土下座を！？ 相方から言われて一番嬉しかった言葉は？」の質問では、トータルテンボスがM-1秘話を。ラストイヤーで優勝を逃した後の大村から藤田への言葉に感動ムードだったが…！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！
【動画】エバースが合コン参加を巡ってガラスを割るほどの不仲に！？」
エバース「合コンガラス割り事件」
相方がアンケートにどう答えたかを予想する「コンビ愛♡確かめ選手権」。トータルテンボスは、小学生5年生で出会って以来40年以上の付き合い。結成11年の東京ホテイソンは、「相方募集掲示板」で出会い結成し、2年間一緒に住んでいた。エバースは、結成6年目から去年まで4年間の同居生活を経験。それぞれコンビ仲には自信あり！
「コンビで一番仲が悪かった時の事件は？」との質問では、トータルテンボスは付き合いが長いがゆえの大事件を明かす。賞レース当日、藤田が女の子と遊んで寝坊して来なかったため、殴り合いの大ゲンカに！
エバースは、佐々木が、町田の回答を「合コンガラス割り事件」と予想。
同居中の約4年前、町田が毎週合コンをしていた時期に、メンバーを募っていた芸人から相方の佐々木にも声がかかる。佐々木は久しぶりの合コンに喜ぶが、町田はコンビでの参加を嫌がり佐々木に譲る形で不参加に。ところが…
合コンが終わり、部屋に帰った佐々木が寝ていたところ、「パリーン！」という破壊音が。酔っ払った町田が、物を投げつけガラスを割っていたのだ。「1回だけ僕が代わりに合コン行っただけで、部屋のガラス割ってたんですよ」と暴露する佐々木に、町田は「窓ガラスじゃないです、（部屋の中の）扉のガラスです」と、どうでもいい反論を。
トータルテンボス・藤田が「一緒に行けばいいじゃん。俺らなんてしょっちゅう一緒に行ってた」と言うが…
「それは5：5コンビだからです」と町田。コンビのパワーバランスが「100（佐々木）：0（町田）で行ったら笑いもん」、また相方に合コンで「お前イキってるな」と思われるも嫌だったという。しかし、「家で寝てたらだんだんムカついてきて」と、酔っぱらって物を投げたところ「ガラスに当たっちゃったんですよ」と弁明する。
翌朝、佐々木は恐れながら町田に話しかけたが、町田の様子が怖かったため、そこから1ヵ月間、漫才以外では全く口をきかなかったそう。
「毎週行きたかったんですよ、合コンに」と嘆く町田に、一同爆笑！
この他、東京ホテイソンは、解散の危機を。朝まで合コンし、大事な番組の打ち合わせに遅刻した上、居眠りしていたたけるに、ショーゴは激怒し。コンビ解散を宣告すると、たけるは新橋の交差点で絶叫しながら土下座を！？ 相方から言われて一番嬉しかった言葉は？」の質問では、トータルテンボスがM-1秘話を。ラストイヤーで優勝を逃した後の大村から藤田への言葉に感動ムードだったが…！？ 「TVer」、「ネットもテレ東」で無料配信中！お気に入り登録もお忘れなく！