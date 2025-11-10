明治安田J1リーグ。今シーズンは残り3試合。アルビレックス新潟は11月8日、最下位脱出をかけ、湘南ベルマーレと対戦しました。



すでにJ2降格が決まっている新潟と湘南。新潟は最下位脱出、そして17試合ぶりの勝利を目指します。



序盤、相手の猛攻に耐えた新潟は前半22分、堀米のクロスに谷口！去年、2桁ゴールの谷口がヘディングで狙います。さらに前半31分、谷口は長谷川のパスを受けると相手キーパーの位置を確認しロングシュート！谷口が個人技で打開を図ります。





攻撃の糸口をつかもうと前半35分、センターバックの舞行龍がこの位置まで上がるとクロス。奥村が合わせますが、相手キーパーがキャッチ。すると、このまま湘南がカウンター。新潟は手薄になったディフェンスの背後を突かれそのまま失点。さらに1点を失い、0対2で折り返します。守備が崩れた新潟は立て直すことができず、後半7分に3点目を失います。意地を見せたい新潟。長谷川のパスに谷口が抜け出すと、若月！流れを作ると、後半15分、マテウス・モラエスから白井！途中出場のマテウス・モラエスがサイドで起点を作りますが、ここでも決めることができません。すると流れは再び湘南に…後半25分、さらに後半27分にも失点し、今季ワーストの5失点。19試合勝利がない湘南に0対5と突き放されます。新潟は後半40分、長谷川元希がPKを決めてようやく1点を返します。後半アディショナルタイムには藤原のパスを受けたマテウス・モラエス！スーパーゴールを見せますが、時すでに遅し。5点を失った新潟は同じく J2 降格の湘南に完敗。クラブワースト記録に並ぶ17試合勝利なしです。 アルビレックス新潟 入江徹監督〉「悔しいの一言です。簡単には切り替えられないけど、次に向けてやるしかないというところ。しっかり勝利がもぎ取れるよう準備していきたいと思っています」次の試合は11月30日。今シーズン最後のホームゲームです。デン カビ ッグスワンに 柏レイソル を迎えます。