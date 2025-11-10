TWICE¥Ä¥¦¥£¤ÈÊì¤ÎºÇ¿·2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¿Æ»Ò¡×¡Ö»ÐËå¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¤ÎÀ¼¡£¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎTZUYU¡Ê¥Ä¥¦¥£¡Ë¤ÈÊì¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¡¢Êì¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¿ÍÊìÌ¼¤Ë»ëÀþ½¸Ãæ¡ªTWICE¥Ä¥¦¥£¤ÈÊì¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥·¥ç¥Ã¥È①～④
¢£TWICE¥Ä¥¦¥£¡õÊì¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼
TWICE¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR¡Ù¤Î¥Þ¥«¥ª¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¸ø±é¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¥Ä¥¦¥£¤ÎÊì¡£¡Ö¤É¤Î¾ì½ê¤Ç¤âÁÇÅ¨¤Ê»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤»¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹ ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥Ä¥¦¥£¤È»£±Æ¤·¤¿3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Èþ¤·¤¤Ìë·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥Ýー¥º¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢°ì½ï¤ËÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉñÂæÎ¢¤Ç°áÁõ»Ñ¤Î¥Ä¥¦¥£¤ÈÊÂ¤ó¤À¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»×¤¤½Ð¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Þ¥«¥ª¤Ç¤Ï»þ´Ö¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Æ»Ãæ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Ë»Ä¤·¤¿ÄÌ¤ê¡¢³¹Ãæ¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿TWICE¤Î²£ÃÇËë¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÊì¤¬ÐÊ¤à¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê6ËçÌÜ¡Ë¤â¡£TWICE¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£¤Ê¤ªTWICE¤Ï¡¢11·î22¡¦23Æü¤Ë¥Ä¥¦¥£¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑ¤Ç¤Î¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¡ª¡×¡Ö2¿Í¤È¤âÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¿Æ»Ò¡×¡Ö»ÐËå¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡ÖÂæÏÑ¸ø±é¤Ç²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤¬³Ú¤·¤ß¡ª¡×¤ÈÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£