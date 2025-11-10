GUCCI×HOSOOのコラボ第4章♡西陣織が織りなす新たな美の世界

伝統と革新が出会う特別なコレクションが登場しました。GUCCI（グッチ）は、京都・西陣織の老舗HOSOO（細尾）とのパートナーシップによる「Gucci Nishijin」第4章を発表。西陣織の繊細な美とグッチのモダンな感性が融合し、時を超えるアートピースのような限定バッグが誕生しました。エレガンスとクラフツマンシップが響き合う、唯一無二の逸品です。

GUCCI×HOSOOのコラボが生む“新しい美”

Courtesy of Gucci

2022年に始動したGUCCIとHOSOOのコラボレーション「Gucci Nishijin」は、日本の伝統工芸・西陣織を現代的な視点で再解釈するアートプロジェクトです。

第4章となる今回は、HOSOOの代表的な技法「Petals」を採用。フローラモチーフとGGパターンを融合させ、まるで花々が咲き誇るようなテキスタイルを生み出しました。

銀箔を織り込むことで、奥行きのある輝きと立体感が際立ちます。上質なアイボリーやローズ、コッパーの色彩が、和と洋を美しく調和させています。

GUCCIコラボ限定バッグ「Gucci Nishijin」第4章のラインナップ

Courtesy of Gucci

Courtesy of Gucci

今回登場するのは、〔グッチ バンブー 1947〕と〔グッチ ダイアナ〕の2シリーズ。アイボリー、コッパー、ローズの3色展開で、それぞれ同系色のレザートリムを採用しています。

特に〔グッチ バンブー 1947〕ミニサイズのアイボリーには、プレシャスレザーをトリムに使用した特別仕様が♡

Courtesy of Gucci

また、アイボリーにはアンティークシルバートーン、コッパーとローズにはライトゴールドトーンのハードウェアがあしらわれ、上品な輝きを添えています。

限定アイテムは全10種類。11月6日より一部のグッチショップおよび公式オンラインショップで数量限定販売が開始されます。

伝統とモダンが交差する、GUCCIの新たな挑戦

GUCCIとHOSOOが4年にわたって紡いできたのは、「伝統×革新」の対話。

今回の第4章では、“光と陰”“静と動”といった相反する要素を織り交ぜることで、西陣織の奥深さとグッチのクリエイティビティが見事に融合しました。

日本の伝統美が世界のファッションシーンへと広がるこのコラボレーションは、まさに芸術品のような存在です。手に取るたびに感じる上質さと感性の響き合いを、ぜひご自身で体感してみてください♪