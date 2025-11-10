ザ ストリングス 表参道で味わう「クリスマス パンケーキ」♡いちご香るスノーマンリースが可愛すぎる

冬の訪れとともに街がきらめく季節、表参道の人気カフェ「Cafe & Dining ZelkovA」から、毎年大好評のスイーツが今年も登場します♡ 2025年11月13日(木)～12月28日(日)の期間限定で提供される『クリスマス スノーマンリース パンケーキ』は、フレッシュいちごと濃厚クリームを贅沢に使用したフォトジェニックな一皿。心躍るホリデー気分を味わえるスペシャルスイーツです♪

カラフルで可愛い♡クリスマス限定パンケーキ

ザ ストリングス 表参道の「Cafe & Dining ZelkovA」で毎年人気のスノーマンパンケーキが、今年は“リース仕立て”で華やかに登場。

しっとりとしたメープル香るパンケーキに、フレッシュいちごとカスタードクリームをたっぷりサンド。

トップには真っ白なクリームでスノーマンの顔を描き、リースをイメージしたお皿の上にはベリーやチョコレートの飾りが散りばめられています。

まるでクリスマスの絵本の中から飛び出したような、愛らしさ満点のデザートです♡

サーティワンの新作♡「ダブルチョコレートケーキ」で味わう極上スイーツ時間

味も見た目も満足♪贅沢なティータイムを

甘酸っぱいベリー、濃厚なチョコレートアイス、そしてふんわりとしたパンケーキが織りなす多層的な味わいが魅力。

トナカイの耳をイメージしたチョコレートアイスや、チョコレートフックのアクセントなど、細部にまで遊び心が詰まっています。

提供時間は11:30～17:00(L.O.)で、ランチ後のカフェタイムや女子会にもぴったり。見た目も味も楽しめる、冬だけの贅沢スイーツタイムをお楽しみください♪

この冬は表参道で心温まるクリスマスを

『クリスマス スノーマンリース パンケーキ』は、2025年11月13日(木)～12月28日(日)の期間限定で提供されます。

価格は2,900円(税・サービス料15％別)。ザ ストリングス 表参道1階「Cafe & Dining ZelkovA」で、キュートなスノーマンとともに過ごす特別なひとときを♡

冬の表参道で、大切な人と心ときめくクリスマスティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。