【パペットスンスン】GiGOにオリジナルプライズが続々登場！
GENDA GiGO Entertainmentは、2025年11月14日（金）より、パペットスンスンとのコラボレーション企画を開催。夏に開催したキャンペーンに続き、今回もGiGOグループのお店でしか手に入らないオリジナルプライズが多数登場する。
＞＞＞パペットスンスンのプライズをチェック！（写真7点）
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
そんなパペットスンスンのGiGOグループのお店でしか手に入らないオリジナルプライズが登場。
2025年11月14日（金）からは、「パペットスンスン 缶ミラー〜GiGO限定〜」と「パペットスンスン ブランケット〜GiGO限定〜」が順次展開予定。
2025年12月6日（土）からは「パペットスンスン ぬいぐるみマスコット snow ver.〜GiGO限定〜」が順次展開される。
また、対象プライズを展開するクレーンゲームに500円を投入すると「ナンバーアクリルキーホルダー」がランダムで1個もらえるキャンペーンも実施される。
「ナンバーアクリルキーホルダー」は、前半5種と後半5種で配布機関が異なり、なくなり次第終了となるのでご注意を。
ここでしか手に入らないパペットスンスンアイテム、ぜひクレーンゲームにチャレンジしてみよう。
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
