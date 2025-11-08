第7戦後のストーリーズに登場も…優勝パレードでは不在

愛くるしい姿に悶絶だ。ドジャース・大谷翔平投手が6日（日本時間7日）、自身のインスタグラムを更新。ストーリーズ機能でニューバランス社で撮影した愛犬デコピンとの2ショット写真を公開した。「デコピンしか勝たん」「デコピンいい子すぎる」とファンも興奮している。

「Welcome Shohei Ohtani」の大きな文字が背後に光った。大谷が訪れたのは、は2023年1月からアスリート契約を結ぶニューバランス社と思われる。大谷は昨年のワールドシリーズ後にも同社をデコピンと訪問。CM撮影の様子などを公開していた。

昨年はデコピンを抱きかかえてカメラに写っていたが、この日はペットカートに乗せていた。また、自身は同社製のキャップとスニーカー着用。やはり、ファンの注目度は久しぶりの登場となったデコピンだ。

大谷はワールドシリーズ第7戦後にストーリーズ機能を更新し、トロントのロジャースセンターを背景に撮影したデコピンを投稿したものの、3日（同4日）にロサンゼルスで行われたパレードではデコピンが不参加となり、ファンからは悲しむ声が寄せられていた。

そんな中で待望の登場となり、「大人しく乗ってるデコピンえら」「若干、デコピンの目がうつろ笑」「かわえぇハンサムだね、デコちゃん」「久しぶりに決め顔のデコくん」「いつもデコピン連れてくけどお利口さんなんだろうな」とSNS上も大盛り上がりを見せた。（Full-Count編集部）