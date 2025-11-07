『イエロージャケッツ』シーズン3、配信開始！新たなる犠牲者が続出…生き残るのは!?

米Showtimeの人気ドラマ『イエロージャケッツ』シーズン3が、本日11月7日（月）よりU-NEXTにて独占配信開始。

『イエロージャケッツ』シーズン4で完結！2026年に配信へ 米Showtimeの人気ドラマ『イエロージャケッツ』が、シー … 『イエロージャケッツ』シーズン4で完結！2026年に配信へ

『イエロージャケッツ』シーズン3 概要

2022年度エミー賞で作品賞含む7部門のノミネートを果たした本作。飛行機事故で遭難した女子サッカー部員たちのサバイバルと、25年後の生存メンバーたちに巻き起こる怪異の真相に迫っていくホラーサスペンスで、レビューサイト「Rotten Tomatoes」では、評論家の高評価が92%と異例の記録を残す人気シリーズ。新たに配信されるシーズン3は、米プレミアムチャンネル「SHOWTIME®」にて今年2月に配信以降、加速する衝撃展開の数々に多くのファンが注目する人気作となっている。

森でのサバイバル生活から1年。亡くなった仲間の肉を食し冬を乗り越えたメンバーだが、度重なる不運や、森に潜む“あれ”が引き起こす怪異でギリギリの精神状態にいた。森を探検していたエドウィン、ハナ、コディの3人がメンバーたちと遭遇し生還への糸口を見出すも、子供を死産したショックで感情的になるショーナや、目に見えない“あれ”の声にとらわれるロッティらは彼らを疑うように。そして迎えた2度目の冬、飢えを凌ぐため新たな犠牲者を決める“クイーン選び”が始まる…。

新たな生存キャラクター役にヒラリー・スワンクが登場！現在編でも再開されたサバイバルで生き残るのは誰か!?

遭難事故から25年後を描く現在編では、前シーズンから続投で生存メンバー役にメラニー・リンスキー、クリスティーナ・リッチ、タウニー・サイプレスらが出演。さらに、ミスティに協力する探偵・ウォルター役にイライジャ・ウッドが前シーズンから続投。そして、新たに登場する生存メンバー・メリッサ役に、映画『ミリオンダラー・ベイビー』でアカデミー主演女優賞に輝いた名優ヒラリー・スワンクがシリーズ参戦を果たす。

遭難時の出来事をひた隠しにする生存メンバーたちだったが、ロッティのコミューンで再開された“犠牲者選び“をきっかけに、森に棲む“あれ”の脅威が彼女たちを再び襲いはじめる。森からの手紙の差出人を突き止めるなか、ショーナは生還後に自殺したと思われていたメンバーのメリッサにまさかのかたちで再会を果たす…！

日本語吹替版には前シーズンからの続投で、本名陽子、小林ゆう、田村ゆかり、朴璐美、浪川大輔、置鮎龍太郎ら実力派の人気声優陣が出演。

【予告編】

https://youtu.be/YXpzTx0D8AU

【あらすじ】

競合女子高校サッカーチーム「イエロージャケッツ」は、全国大会に向かう途中、飛行機事故に遭い、人里離れた森の中に不時着してしまう。それぞれの事情を抱えながらも結束していたチームだったが、突如始まったサバイバル生活のストレスと、森に潜む何者かへの恐怖をきっかけに、次第に乱れ始めていく。そして事故から25年後、生還したメンバーたちのもとに森から届いた手紙をきっかけに終わったはずのサバイバルが再開される…。

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2025 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.