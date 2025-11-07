ヘリオスＴＨが急伸し年初来高値更新、今期利益・配当予想の増額修正を評価 ヘリオスＴＨが急伸し年初来高値更新、今期利益・配当予想の増額修正を評価

ヘリオス テクノ ホールディング<6927.T>が急伸し、年初来高値を更新した。同社は６日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を見直した。今期の最終利益予想を従来の８億円から１１億円（前期比５１．０％増）に引き上げたほか、期末一括配当予想を１６円増額して６１円（前期比２０円増配）に修正。これらを評価した買いが集まった。



９月中間期は売上高が想定を下回った一方で、利益は計画に対して上振れして着地した。主力製品の配向膜印刷装置の一部検収が後ろ倒しとなった半面、露光装置用光源ユニット用ランプの需要が計画を上回り、効率的な経費運営が奏功し利益を押し上げた。通期の売上高予想は据え置き、利益予想のみ引き上げた。



