６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝５９．４３ドル（－０．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３９９１．０ドル（－１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４７７９．４セント（－６．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３５．５０セント（－１９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４２８．７５セント（－６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０９１．７５セント（－２８．００セント）
・ＣＲＢ指数
３００．８７（－１．４１）
出所：MINKABU PRESS
