・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝５９．４３ドル（－０．１７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３９９１．０ドル（－１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝４７７９．４セント（－６．９セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５３５．５０セント（－１９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４２８．７５セント（－６．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０９１．７５セント（－２８．００セント）
・ＣＲＢ指数
　３００．８７（－１．４１）

出所：MINKABU PRESS