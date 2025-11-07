暮らしと遊びが詰まった総合展示会「FIELDSTYLE EXPO 2025」が開催！出展ブース600超、キッチンカー51台の国内最大級イベント
愛知県常滑市の「AICHI SKY EXPO(愛知県国際展示場)」で、2025年11月15日(土)・16日(日)の2日間、「FIELDSTYLE EXPO 2025」が開催される。屋内展示場4ホール(約4万平方メートル)と、屋外多目的エリア(約2万平方メートル)を使用した国内最大級の規模で、暮らしと遊びに関する600以上のブースが集結。アウトドアからライフスタイル、グルメまで、豊かな暮らしのヒントが必ず見つかる注目のイベントだ！
【写真】アウトドアにぴったりな人気車両などの展示も！
■FIELDSTYLEとは？新しいライフスタイルを提案する体験型イベント
FIELDSTYLEとは、“アウトドア”と“ライフスタイル”に関するさまざまなジャンルの製品やサービスを体験・体感できる、「B to B」と「B to C」どちらの要素も兼ね備えたハイブリットイベント。日常の変化に合わせた、家族との過ごし方、暮らし方、遊び方など、新しい生活様式を取り入れた豊かなライフスタイルを、イベントやプロジェクトを通して提案している。
前回2025年5月に開催された「FIELDSTYLE JAPAN 2025」は、国内外から約5万人を動員し、大盛況のうちに幕を下ろした。今回の「FIELDSTYLE EXPO 2025」には、昨年と同様に日々の暮らしを豊かにする、さまざまなライフスタイルを提案するブースや、アウトドア＆遊びに関するブースが多数出展。暮らしと遊びを提案するブースが国内外から総勢600集結する。
■屋内4ホールに多彩なブースが集結！暮らしとアウトドアを満喫
屋内エリアには、キャンプやフィッシング、観光などアウトドアレジャーや、キャンピングカー＆SUVといったモビリティを提案する出展が、国内外から多数集結。また、住宅・インテリア、植物・ガーデニング、アパレル、食、ペットなど、暮らしに関する多彩なブースも勢ぞろいする。
今回もFIELDSTYLEオリジナルコンテンツとして、緑のある暮らしを提案するマルシェ「SWEET JUNGLE」や、キャンプでも自宅でも楽しめる飲料・食料品や調味料が盛りだくさんの「全日本キャンプめし博覧会」を開催。そのほか、気鋭のアーティストが集うアートに関する企画コーナーなど、見どころが満載だ。
さらに、人気テレビ番組「おぎやはぎのハピキャン」でもおなじみのアウトドアメディア「ハピキャン」が、パワーアップした体験型ブース「ハピキャンステーション」を出展。“見る・知る・たのしむ・あそぶ・つくる”をテーマに、遊びゴコロあふれる体験やステージを展開する。
■愛知の魅力を発信！「DESTINATION AICHI」も同時開催
今年もFIELDSTYLE会場内で、愛知県主催の「DESTINATION AICHI」を同時開催！総勢51ブースが愛知県の観光PRや工芸・物産品の展示販売を行うほか、エリア内のステージではトークや音楽・ダンスなどのショーも予定されている。
■屋外エリアは体験とグルメの宝庫！1日最大51台のキッチンカーも
屋外エリアには、電動モビリティの試乗・展示・販売ブース、子どもが楽しめる多彩なアクティビティなどが出展。また、起震車による地震体験ができる防災コーナーのほか、国内では珍しい「サイバートラック」の展示・試乗も実施する。
さらに、全国から人気ブルワリー約8店舗が集結する「クラフトビール」コーナーには、前回・前々回と好評を博したFIELDSTYLEオリジナルクラフトビールの新フレーバーも登場予定。そして、総勢51台のキッチンカーが集う大人気フードフェス「SOUL FOOD JAM」も開催する。
■2026年はFIELDSTYLE10周年！初の東京開催も決定
なお、2026年は、FIELDSTYLEが10周年を迎える。そこでFIELDSTYLE は10周年記念として、2026年5月に「東京ビッグサイト(東京国際展示場)」(東京都江東区)で初の東京開催、そして11月には「AICHI SKY EXPO」での開催を予定している。記念すべき10周年に向けて、ますます盛り上がりを見せる「FIELDSTYLE」から、目が離せない！
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
