¡¡11·î8Æü21»þ¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÅÚÍË¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì35¼þÇ¯SP ½©¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤è¤ê³ÆÏÃ¤Î´ÆÆÄ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§»³ÅÄÎÃ²ð¤¬Êü¤Ä¡È¥º¥ì¤ÎÈþ³Ø¡É¡¡¡Ø¥À¥á¥Þ¥Í¡ª¡Ù¥¹¥¿ーÌò¤ÇÉÁ¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¸½ºßÃÏ
¡¡1990Ç¯4·î¤Ë¥ì¥®¥å¥éー¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÊüÁ÷¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÆÃÊÌÊÔ¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÇ¯¤Ë2ÅÙÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Æ»þÂå¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Êºî²È¤äµÓËÜ²È¤ÈÇÐÍ¥¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì¡Ù¥·¥êー¥º¡£1990Ç¯4·î¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¼ç±é¤Î¡Ø¶²ÉÝ¤Î¼ê¿¨¤ê¡Ù¤ò1ËÜÌÜ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢Ã±¤Ë¿´Íý¥¹¥ê¥éー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Û¥éー¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¡¢¥·¥åー¥ë¥³¥á¥Ç¥£¡¢SF¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ÇÁÏ¤é¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë577ËÜ¤â¤ÎÌ¾ºî¤¬À¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï35¼þÇ¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿·ºî3ËÜ¤È·æºîÁª1ËÜ¤Î¹½À®¤Ë¡£Àî¸ý½ÕÆà¼ç±é¤Î¡Ø¤¢¤Ê¤¿ÇîÊª´Û¡Ù¡¢°ËÆ£½ß»Ë¼ç±é¤Î¡Ø¼·³¬Æ®Áè¡Ù¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¼ç±é¤Î¡Ø»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ÈÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥²ー¥à¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¿·ºî3ËÜ¤Ë²Ã¤¨¡¢·æºîÁª¤È¤·¤Æ¡¢1991Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ìò½ê¹»Ê¼ç±é¤Î¡Ø¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ðー¥¹¥Çー¡¦¥Äー¡¦¥Þ¥¤¥Ûー¥à¡Ù¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷¤Ë¸þ¤±¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀëÅÁ¹¹ð¤âÅ¸³«Ãæ¤ÎËÜºî¡£Åìµþ¹¾Åì¶è¡¦¤é¤é¤Ýー¤ÈË½§¤Ç¤Ï11·î6Æü¤è¤ê3Æü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Õ¥©¥È¥Ñ¥Í¥ë¤òÀßÃÖÃæ¤À¤¬¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü¤Î11·î8Æü¤Ë¤ÏÆ±¾ì½ê¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥í¥´¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤¬Ëç¿ô¸ÂÄê¤ÇÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯¤ÊÊª¸ì35¼þÇ¯SP ½©¤ÎÆÃÊÌÊÔ¡Ù¤Î¿·ºî¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤¿ÅÚÊýÀ¯¿Í¡¢¿¢ÅÄÂÙ»Ë¡¢¥¢¥Ù¥é¥Ò¥Ç¥Î¥Ö¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡£
¡¡¡Ø»ß¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤¤é¤ì¤Ê¤¤¥²ー¥à¡Ù±é½Ð¤ÎÅÚÊý¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¢¤É¤³¤Ç¤â»Ï¤Þ¤ë¥²ー¥à¤ËËÝÏ®¡Ê¤Û¤ó¤í¤¦¡Ë¤µ¤ì¤ë»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Á°È¾¤Ï¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¡¢¸åÈ¾¤Ï¼ç¿Í¸ø¤ÎÉÔ°Â¤È¶²ÉÝ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡Ø¤¢¤Ê¤¿ÇîÊª´Û¡Ù±é½Ð¤Î¿¢ÅÄ¤Ï¡Ö¡ØÀ¤¤Ë¤â´ñÌ¯～¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤Î¡È¶²ÉÝ¡É¤ä¡È¼Ù°¤µ¡É¤Ê¤É¤Û¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¤É½¾ð¤â¡¢ÆÃÄ§¤Ç¤¢¤êÌ¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢Àî¸ý½ÕÆà¤µ¤ó¤¬´ñÌ¯¤ÊÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¿´¾ð¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ÇÃúÇ«¤Ë±é¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ø¼·³¬Æ®Áè¡Ù±é½Ð¤Î¥¢¥Ù¥é¤Ï¡Ö¡Ø¼·³¬Æ®Áè¡Ù¤Ï¡ÈÈó¾ï¼±¤ÎÉü½²¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢À¨¤Þ¤¸¤¯¤â¥·¥åー¥ë¤Ç°¦¤ª¤·¤¤Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¼ç±é¤Î°ËÆ£½ß»Ë¤µ¤ó¤Î¶¯¼åÆþ¤êº®¤¸¤ëÍ£°ì¤Î´ãº¹¤·¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Í¿ÅÄÍ´´õ¤µ¤ó¤È¤Ï¼ç±é¥É¥é¥Þ¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤â»£±Æ´ÆÆÄ¤â¤½¤Î»þ¤ÈÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¾ðÇ®²áÂ¿¡£¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¾Ð¤¤ÈÓ¤ÎÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¶õµ¤¤òµÛ¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢ËÍ¤âÂ¨·è¤Ç¡È¼·³¬»ÔÌ±¡É¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
