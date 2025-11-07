ドラマ・映画原作本が文庫ランキングTOP3独占 1位は『ザ・ロイヤルファミリー』【オリコンランキング】
11月6日発表の最新「オリコン週間文庫ランキング」では、テレビドラマ・映画の原作本がTOP3を独占。早見和真氏による小説『ザ・ロイヤルファミリー』（2022年11月刊）が2週連続1位を獲得した。週間売上1.3万部で、累積売上は13.1万部となった。
発売の2022年12月12日付で最高順位30位を記録するも、2022年12月26日付の88位を最後にTOP100圏外に。今年8月に俳優・妻夫木聡の主演で日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）としてドラマ化が発表されると、2025年8月18日付で60位に浮上し、2年8ヶ月ぶりにTOP100入り。10月12日にドラマの初回を迎えると10月27日付（集計期間：2025年10月13日〜10月19日）で初めてTOP5入り。前週11月3日付で初めて1位を獲得し、最新11月10日付で2週連続1位となった。
本作は、税理士の主人公が、ワンマン社長との出会いをきっかけに競馬の世界に入り、馬主一家の波瀾に満ちた20年間を描く長編小説。山本周五郎賞とJRA賞馬事文化賞を受賞している。
同ランキング2位には、俳優・山田裕貴が主演を務める映画『爆弾』（10月31日公開）の原作本で、呉勝浩氏によるミステリー小説『爆弾』が週間売上1.1万部で、本作初のTOP3入り。累積売上は18.9万部となった。
続く3位には、俳優・吉沢亮が主演を務める映画『国宝』（6月6日公開）の原作本で、吉田修一氏の小説『国宝 上 青春篇』が週間売上1.0万部でランクイン。2025年6月23日付で本作初の1位を獲得してから、最新11月10日付まで21週連続TOP3入り。累積売上は76.9万部となった。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年11月10日付：集計期間：2025年10月27日〜11月2日＞
