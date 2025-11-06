この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

T・ジョイ梅田（大阪市北区）で11月5日、映画「金髪」の舞台挨拶付き上映会が開かれ、主演の岩田剛典さんが登壇した。

岩田さんは「舞台挨拶直前に『金髪』が第38回東京国際映画祭（TIFF）コンペティション部門の観客賞を受賞しました。ミラクルが起きました！」と報告し、会場から大きな拍手が起こった。

大阪について聞かれると「ライブ以外でこうして大阪に来られて、とても嬉しく思います」と語り、続けて「551の豚まんを買って帰ろうかな～」ともコメント。自分がおじさんだと気付いていない“イタい中学校教師”・市川役を演じたことについては、「とにかく脚本力に圧倒されたので、この脚本と役どころでオファーいただけたことをとても有難く思います」と振り返った。また、「撮影開始の前日まで髪色が明るかったので、武道館で黒染めしてクランクインしました」と、初めての教師役に臨んだ撮影秘話も明かした。

同作の大ヒットを祈願し、金髪になった神様・ビリケンさんも登場。岩田さんは「関西っぽいですね～！」と大絶賛し、「これ本物ですか？　本物のビリケンさんは初めて見ました！　どうも初めまして～」と興味津々の様子で挨拶。さらに「こんなことしていいんですか？（笑）神様ですよね！」と笑みを浮かべながら語った。

最後に岩田さんは「世界中の作品の中で、ご覧いただいた皆さんの声が大きかったからこそ頂けた観客賞なので、本当に嬉しいです。自信をもって皆さんにお届けしたいです」と呼びかけた。

映画「金髪」は11月21日、全国ロードショー。

