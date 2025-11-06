ＡＬＳＯＫが大幅高で３連騰、今期業績・配当予想の増額修正を材料視 ＡＬＳＯＫが大幅高で３連騰、今期業績・配当予想の増額修正を材料視

ＡＬＳＯＫ<2331.T>が大幅高で３連騰。５日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を引き上げた。今期の最終利益予想は従来の見通しから３５億円引き上げて３２９億円（前期比２１．４％増）に上方修正したほか、配当予想も増額しており、材料視されたようだ。



今期の売上高予想は８０億円増額して５９８０億円（同８．４％増）に見直した。９月中間期においてセキュリティ事業やＦＭ事業などが好調に推移した。これまで１３円６０銭を計画していた中間配当は１円増額して１４円６０銭で決定。期末配当予想も１円増額し１４円６０銭に修正した。年間配当予想は２９円２０銭（前期比３円４０銭増配）となる。９月中間期の売上高は２９１３億３７００万円（前年同期比１０．７％増）、最終利益は１４６億７００万円（同４８．３％増）となった。



出所：MINKABU PRESS