絶滅しても街のマスコット!? ベルリンが「クマの街」と言われるワケ【眠れなくなるほど面白い 図解 クマの話】

ベルリンが「クマの街」といわれるワケ

「ベルリン」と「べア」が似ているから？

ドイツの首都ベルリン。政治・文化・歴史の中心地として知られるこの大都市は、実は「クマの街」というユニークな異名を持っています。市の紋章には堂々とした黒いクマの姿が描かれ、街のあちこちでクマの像やイラストを見かけることができます。

では、なぜベルリンとクマがこんなにも深く結びついているのでしょうか？

まず名前の由来としてよく語られるのが、「Berlin（ベルリン）」という地名と、クマを意味する「Bär（ベア）」というドイツ語の類似です。語感の似た「ベア」にちなみ、クマが市のシンボルとして定着したとされています。

さらに歴史をさかのぼると、13世紀ごろにはすでにベルリンの紋章にクマが描かれており、紋章として公式に採用されたのは1280 年ごろといわれています。その後、ベルリンの成長とともに「クマ＝都市の守護獣」という認識が強まり、愛される存在となっていきました。現代ではベルリン市内の至るところにクマの像「バディ・ベア」が設置されており、観光客を出迎えるマスコットとして活躍しています。

ベルリンの人々にとって、クマはただの紋章ではなく、アイデンティティそのものを表しています。しかし、ドイツからクマ（ヒグマ）は絶滅してしまっているのが現状です。

紋章に描かれた“立ったクマ”の由来

①名前の語感でシンボルに採用!? Berlin（ベルリン）とBär（ベア）というドイツ語の語感が似ていたことから、市のシンボルに。 ②中世から使用されていた 13世紀ごろにはすでにベルリンの紋章にクマがデザインされていた。

③守護獣としての意味 ベルリンの発展とともに、「クマ＝都市の守護獣」という認識も強まっていった。

街中にいる！ ベルリンのバディ・ベア

ベルリン市内を歩くと、随所でバンザイをしているカラフルなバディ・ベアに出会います。高さは約２ｍほどあり、デザインはさまざま。市民アートとしてだけでなく、観光スポットにもなっているようです。

