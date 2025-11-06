６日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・毎月勤労統計調査
０９：３０ 豪・貿易収支
１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札
１６：００ 独・鉱工業生産
１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数
１９：００ ユーロ・小売売上高
２１：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）金利発表
２１：００ 英・ＭＰＣ（中銀金融政策委員会）議事要旨
２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数
２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）
２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）
２２：３０ 米・新規失業保険申請件数
２２：３０ 米・失業保険継続受給者数
○決算発表・新規上場など
決算発表：ニッスイ<1332>，グリコ<2206>，アルフレッサ<2784>，味の素<2802>，日東紡<3110>，ダイセル<4202>，日油<4403>，花王<4452>，参天薬<4536>，太陽ＨＤ<4626>，富士フイルム<4901>，ＪＦＥ<5411>，リンナイ<5947>，リクルート<6098>，ＳＡＮＫＹＯ<6417>，ミネベアミツミ<6479>，ＧＳユアサ<6674>，ローム<6963>，太陽誘電<6976>，ＩＨＩ<7013>，日産自<7201>，スズキ<7269>，ニコン<7731>，長瀬産<8012>，ゴルドウイン<8111>，みずほリース<8425>，郵船<9101>，日テレＨＤ<9404>，カドカワ<9468>，スクエニＨＤ<9684>ほか
（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。
出所：MINKABU PRESS
