６日の主なマーケットイベント ６日の主なマーケットイベント

リンクをコピーする みんなの感想は？

○経済統計・イベントなど



０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１６：００ 独・鉱工業生産

１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）金利発表

２１：００ 英・ＭＰＣ（中銀金融政策委員会）議事要旨

２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）

２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数



○決算発表・新規上場など



決算発表：ニッスイ<1332>，グリコ<2206>，アルフレッサ<2784>，味の素<2802>，日東紡<3110>，ダイセル<4202>，日油<4403>，花王<4452>，参天薬<4536>，太陽ＨＤ<4626>，富士フイルム<4901>，ＪＦＥ<5411>，リンナイ<5947>，リクルート<6098>，ＳＡＮＫＹＯ<6417>，ミネベアミツミ<6479>，ＧＳユアサ<6674>，ローム<6963>，太陽誘電<6976>，ＩＨＩ<7013>，日産自<7201>，スズキ<7269>，ニコン<7731>，長瀬産<8012>，ゴルドウイン<8111>，みずほリース<8425>，郵船<9101>，日テレＨＤ<9404>，カドカワ<9468>，スクエニＨＤ<9684>ほか



（注）米連邦政府機関の一部閉鎖に伴い，米国の経済統計の発表日程に変更の可能性があります。



出所：MINKABU PRESS