【中島 C6N1 艦上偵察機 彩雲 “第141航空隊”】 【中島 キ49 百式 重爆撃機 吞龍 II型 “飛行第62戦隊”】 11月6日ごろ 発売 価格：各3,960円

中島 C6N1 艦上偵察機 彩雲 “第141航空隊”

ハセガワは、プラモデル「中島 C6N1 艦上偵察機 彩雲 “第141航空隊”」及び「中島 キ49 百式重爆撃機 吞龍 II型 “飛行第62戦隊”」を11月6日ごろに発売する。価格は各3,960円。

本商品は、中島の「艦上偵察機 彩雲」と「百式重爆撃機 吞龍 II型」をプラモデル化したもの。

「中島 C6N1 艦上偵察機 彩雲 “第141航空隊”」は1/48スケールで立体化されており、フィリピン方面に投入された「第141海軍航空隊 所属機」を再現できる。

「中島 キ49 百式重爆撃機 吞龍 II型 “飛行第62戦隊”」は、1/72スケールで立体化されており、垂直尾翼に黄色の部隊マークを記した「第3中隊所属機」の姿が再現可能となっている。

「中島 C6N1 艦上偵察機 彩雲 “第141航空隊”」

デカール（マーキング）

・第141海軍航空隊 所属機「141-35 A」（フィリピン：1945年1月）

・第141海軍航空隊 所属機「141-38」「141-39」（鹿児島基地：1944年11月）

「中島 キ49 百式重爆撃機 吞龍 II型 “飛行第62戦隊”」

デカール（マーキング）

・日本陸軍 飛行第62戦隊 第3中隊 所属機 （ボルネオ島：1944年）

・日本陸軍 飛行第62戦隊 第2中隊 所属機

