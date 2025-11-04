【DHC×スヌーピー】限定デザインが登場♡泡洗顔＆リップで毎日をハッピーに！

DHCから、世界中で愛されるキャラクター「スヌーピー」とのコラボアイテムが登場！2025年11月6日(木)より数量限定で、「DHC ブライトニング ホイップ ウォッシュ」「DHC ブラック ホイップ ウォッシュ」「DHC 薬用 リップクリーム」の3商品が発売。お風呂タイムをイメージした泡洗顔2種と、スヌーピー＆仲間たちがデザインされたリップクリーム。使うたびに笑顔になれるような、癒しのコラボ♡

スヌーピーが泡になった⁉ DHC限定デザイン洗顔料

DHC ブライトニング ホイップ ウォッシュ

DHC ブラック ホイップ ウォッシュ

泡で出てくる「DHC ブライトニング ホイップ ウォッシュ」（1,716円 税込）と「DHC ブラック ホイップ ウォッシュ」（1,848円 税込）は、炭酸※1を含んだ濃密泡が毛穴汚れをしっかりオフ。

そのおかげで透明感ある肌へ導くアイテム。

スヌーピーがリラックスするバスタイム風デザインで、おうち時間が一気に癒しモードに♡2本セット購入で8％オフの割引もあり、お得に楽しめます。

※1:炭酸ガス(噴射剤)

髪と心にやさしい♡タングルティーザーの新作ブラシ「エクストラ ジェントル」が登場

人気No.1リップもスヌーピーデザインに♡

DHC 薬用 リップクリーム

累計販売2億本を突破※したロングセラー「DHC 薬用 リップクリーム」（2,310円 税込／3本セット）も、スヌーピーや仲間たちが登場する限定デザインに。

オリーブバージンオイルやアロエエキス、甘草由来成分誘導体※が唇をしっとり包み、乾燥から守ります。ピンク・イエロー・ブルーの3カラーで、その日の気分に合わせて使い分けを♪

※DHC調べ（1999年2月～2024年12月末時点）

コラボアイテムは、DHC通販、直営店、全国のドラッグストアやバラエティショップなどで購入可能。異なる2種類の洗顔料を組み合わせたセット（3,278円 税込）も登場し、ギフトにもぴったりです。

パッケージの可愛さはもちろん、DHCならではの品質の高さも魅力。数量限定のため、気になる方はお早めにチェックを！

かわいさと実力を両立♡毎日がもっと心地よく

DHC×スヌーピーのコラボ第2弾は、使うたびに心がほぐれるようなアイテムばかり。

炭酸泡で毛穴をすっきり洗い上げる洗顔料と、保湿力抜群の薬用リップで、寒い季節のスキンケアをより快適にしてくれます。

デザインの愛らしさと確かな品質を兼ね備えた限定コレクションで、毎日の美容時間をもっと楽しく、もっとあなたらしく♡この冬、スヌーピーと一緒に“ごきげん肌”を叶えて。