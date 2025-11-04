この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

『γ‐GTPを下げる方法！手もみセラピーで肝機能を高めよう！』と題した動画で、手もみセラピストの音琶麗菜氏が、γ‐GTPの数値が気になる人に向けて、手のひらの3カ所の反射区を使ったセルフケアを解説している。



冒頭で音琶氏は「まず、肝臓の反射区は右手の薬指の延長線上にあります」と述べ、右手のみで探すこと、骨の少し下の“ぽこっとした”部分を目印に、親指を斜め下から上へ入れるように当てて7秒押す手順を示している。肝臓の反射区は硬くなりやすく、痛みを手がかりに位置を確かめるとよいという説明だ。



続いて、東洋医学の考え方として「肝腎のつながり」を挙げ、両手の中央付近にある腎臓の反射区も合わせてケアする方針を紹介している。左手は左腎、右手は右腎に対応し、痛いところで止めて7秒、左右ともに行うことが推奨される。



さらに、小腸の反射区についても触れられる。アルコールや食べ過ぎで負担がかかりやすい人に向け、中指と薬指の延長線上、手首寄りの範囲を丁寧に探り、押して違和感のある箇所で7秒保持する方法が示されている。いずれも最低でも5回以上繰り返し、感触の変化を観察することが勧められている。



手順の要点は明快だ。痛いところで止めて7秒、各反射区を5回以上。肝臓は右手のみ、腎臓と小腸は両手で行う。押し方は親指を回転させる方法など、実施者に合うやり方を選ぶことができる。無理な強圧は避け、痛みを基準に調整する配慮も語られている。



映像では、指の角度や押し込む方向、止める位置が具体的に示されており、手順を一緒に確認しながら進めると取り入れやすい。飲酒習慣があり数値が気になる人や日々のセルフケアを始めたい人にとっても、非常に参考になる内容である。