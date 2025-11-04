ジャンプ漫画家・桂正和、大きな手術で静養「全ての仕事を止めていますが」
『ウイングマン』『電影少女』『I’s』などで知られる漫画家・桂正和氏（62）が4日、自身のXを更新し、大きな手術を行い静養中であることを発表した。
【写真】大きな手術で静養中の桂正和 自宅の高級時計やフィギュア紹介
定期的に私生活の出来事を投稿していたが、今回は「最近リポストメインの桂です。ひとつご報告を。詳細は言いませんが、私は最近、大きな手術を致しました。なので当分の間、静養しつつ緩やかにリピリピをしていきます」と報告。
「これに関しての、問い合わせ等、私にも集英社などにも、なさらないでくださいね」と呼びかけた。
現在の仕事については「全ての仕事を止めていますが、手術前に依頼されていたものは、コツコツとすすめております。ただ、体力が戻るのにまだまだ時間がかかるので、焦らず、日々なんとか乗り越えて行きます」と伝えた。
桂正和は、1962年生まれ。1980年、『ツバサ』で第19回手塚賞佳作受賞。1981年、『週刊少年ジャンプ』にて『転校生はヘンソウセイ！？』でデビュー。『電影少女』や、『I”s』、『ZETMAN』など数多くのヒット作を生み出したほか、アニメ『TIGER ＆ BUNNY』のキャラクター原案＆ヒーローデザインを務めるなど、漫画以外のジャンルでも活躍している。
