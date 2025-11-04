ワールドシリーズ（WS）で球団史上初の2連覇を飾ったドジャースが3日（日本時間4日）、本拠地ロサンゼルスで優勝パレードを実施。その後にドジャースタジアムに移動し、優勝報告会を行った。ブレーク・スネル投手（32）は自身初の世界一に改めて喜びを噛みしめた。

激闘続きだったワールドシリーズを終えて2日。スネルは改めて「本当に信じられないような時間だった。人生で最高の瞬間だったよ。それだけさ。みんな、本当にありがとう」と世界一を喜び、チームメートの存在に感謝した。

そして「負けることがどんな気持ちか、僕にはよく分かっている。これまでリーグチャンピオンシップシリーズ（LCS）、ディビジョンシリーズ（DS）、ワイルドカード（WC）、全部経験してきた。（2020年にレイズ所属時に）サンディエゴで（アストロズとの）ア・リーグ優勝決定シリーズに勝ったとき、みんなで写真を撮った。でも、あれはそんなに特別じゃなかった。そのあと僕たちはドジャースに敗れてしまったからね」と2020年レイズ時代にも同僚だったグラスノーらとともにワールドシリーズに挑んだが、ドジャースに敗れ世界一を逃したことを回想。だからこそ「今回ドジャースと一緒に勝てたこと。それは本当に特別なんだ」と感動もひとしおの様子だった。

また、「今回のワールドシリーズはすべてが詰まっていた」と振り返り「本当に最初から最後まで一進一退で、どっちが勝つか最後まで分からなかった」と接戦続きだったとした。

続けて「第7戦はまさに狂気だった。先発投手4人全員を投入し、ブルペンも2人使った」と先発した大谷を筆頭にグラスノー、山本、そして自身と全員が登板するほどすさまじい試合だったと回想。「ロハスが9回に同点にして、そして延長でウィル（スミス）が終わらせた。シリーズ中ずっと打ちまくっていたブルージェイズのカーク捕手をダブルプレーで打ち取り試合を締めくくった。ブルージェイズのラインナップ全体が熱かったし、相手の打線は本当に強力だった」と改めてブルージェイズ打線は強かったとしみじみと語った。