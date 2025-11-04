フリーマン ロハスの劇的弾に涙「あの瞬間、7人くらいの選手が泣いていました。彼が勝てて本当に良かった」



フリーマン PHOTO:Getty Images

＜2025年11月1日（土）（日本時間2日） MLBワールドシリーズ 第7戦 トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャース＠ロジャース・センター＞

3勝3敗で迎えたワールドシリーズ最終戦は、まさに歴史に残る死闘となった。

延長11回、ウィル・スミスの勝ち越しソロ本塁打、そして山本由伸の魂の投球でブルージェイズを5対4で下したドジャースが、球団史上初となる2年連続の世界一に輝いた。

歓喜のシャンパンファイトの中で、チームの精神的支柱フレディ・フリーマンは、静かに、そして誇らしげに言葉を紡いだ。

「このユニフォームを着ていると、誰もが"2年連続"を期待します。それはすごいことです。今年は信じられないほど一進一退のシリーズでした。相手の粘りも本当に素晴らしかった。でも、我々は全員で勝ち取った。投手陣が素晴らしく、必要な時に全員が力を発揮してくれたんです」

その言葉には、今シーズンのチームが抱えてきた重圧と絆がにじむ。

シーズンを通して主軸を担い、チームを鼓舞し続けたフリーマンにとって、この連覇は"偶然ではない"証だった。

「去年とは全く違う勝ち方だった。それが、このチームの層の厚さを物語っています。僕たちは毎日、ただ前を向いて戦い続けてきたんです」

そして、フリーマンが最も強い感情を込めて語ったのが、9回に劇的な同点本塁打を放ったミゲル・ロハスへの思いだった。

「本当に感動的でした。あの瞬間、7人くらいの選手が泣いていました。彼のあの一打には、それだけ大きな意味があったんです」

36歳のロハスは、来季限りでの現役引退を表明しているベテラン。

「彼は10日間ほど試合に出ていませんでしたし、NLCSでもプレーしていませんでした。それなのに、第6戦と第7戦でいきなりスタメンに戻って、シーズン最大の一打を打った。彼が勝てて本当によかった」

フリーマンは、ロハスがチームで最も尊敬を集める存在であることを強調した。

「彼はチーム内で"最も素晴らしいチームメイト"に贈られるキャンパネラ賞を2年連続で受賞しています。みんなから愛されているんです。彼が2014年にカーショウのノーヒッターを守ったプレーを思い出しました。12年後にまたこうして、歴史に残る瞬間を作った。野球って本当にすごいですね」

激闘の末に勝ち取った連覇。その喜びを噛み締めながらも、フリーマンは決して自分の功績を誇らない。

「2025年シーズンは、本当に"全員が必要"な年でした。誰か一人ではなく、文字通りチーム全員で掴んだ勝利です」

