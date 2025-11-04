「会社負担なら行く」若者の6割超が回答　忘年会への本音「経済的負担が気になる」「プライベート優先したい」

「くるめし弁当」を運営する株式会社くるめしは10月30日、「会社の忘年会に関する調査（2025）」の結果を発表。調査は2025年10月に、同社サービス会員で20歳以上の全国の男女592人を対象にインターネット上で実施した。

調査結果によると、忘年会に「参加したい」と考える人が77％にのぼる一方、子育て・介護中の人では約7割が就業時間後のイベント参加に「調整が必要」と回答しており、参加意欲と現実の間に大きな差があることが明らかになった。

子育て中の8割が自由時間は「3時間未満」

今年の会社の忘年会への参加意欲を尋ねたところ、「参加予定」（51.5％）と「どちらかといえば参加したい」（25.5％）を合わせ、全体の77％が参加意欲を示した。

参加したい理由としては、「職場の人と仕事以外でコミュニケーションをとりたい」（55.5％）、「忘年会（飲み会）を通じて職場の人と良好な関係構築のきっかけをつくりたい」（53.7％）が上位を占め、職場での交流へのニーズは依然として高いことがうかがえる。

しかし、高い参加意欲とは裏腹に、就業時間後に開催される会社のイベントへの参加は、「調整すれば参加できる」人が58.4％で最多だった。だが子育て・介護中の人に限定すると、「調整すれば参加できる」が68.4％と全体より10ポイント高い結果に。「調整しても参加が難しい」「ほとんど参加できない」といった回答も全体を上回った。

参加調整が必要な背景には、時間の制約があるようだ。仕事がある日の自由に使える時間（可処分時間）を尋ねたところ、「1時間未満」（17.7％）と「1時間以上〜3時間未満」（53.2％）を合わせ、1日の可処分時間が「3時間未満」の人は約7割にのぼった。

さらに子育て・介護中の人に限定すると、可処分時間が「3時間未満」の割合は約8割に達し、そのうち「1時間未満」と回答した人は35.3％と、全体（17.7％）と比較して2倍近い結果となった。

また、これまでに会社の忘年会が家族の忘年会や飲み会と重なり、「日程調整や欠席をしたことがある」人は55.1％と、2人に1人が経験していることがわかった。この割合は子育て・介護中の人に限定すると58.7％となり、家庭の事情を優先せざるを得ない状況がうかがえる。

若年層ほどプライベートを重視する傾向が顕著に

会社の忘年会に参加する上でハードルになることとしては、「夜遅くまで参加するのが負担に感じる」（29.6％）が最多で、次いで「会費など経済的な負担が気になる」（19.1％）、「プライベートや家庭の時間を優先したい」（17.9％）が続いた。世代別で見ると、20代・30代では「経済的負担が気になる」が25.8％、「プライベートや家庭の時間を優先したい」が32.3％と、若年層ほど時間的・経済的な負担やプライベートを重視する傾向が顕著だった。

どのような忘年会であれば参加しやすいかという質問に対し、最も多く寄せられたのは「経済的な負担がない（会費は会社負担）」（45.4％）だった。そのほか、「開催場所（飲食店）に特色がある」（37.8％）、「業務時間内（昼間〜夕方）の開催」（34.6％）を求める声も。20代・30代は特に「経済的な負担がない」（62.9％）、「業務時間内（昼間〜夕方）の開催」（37.1％）を望む声が多かったほか、「開催場所が社内」（19.4％）を望む割合も全体と比べて4.9ポイント高く、負担の少ない形での開催が求められているようだ。

