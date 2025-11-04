WS連覇のパレード中に大谷がインタビューに応じた

ドジャースは3日（日本時間4日）、ロサンゼルスのダウンタウンでワールドシリーズ2連覇を記念したパレードを行った。大谷翔平投手はバス上で地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」のインタビューに応じ、ワールドシリーズでMVPを獲得した山本由伸投手を「同じ日本人として誇らしい」と絶賛した。

大谷はワールドシリーズ連覇のTシャツを着用して登場。青いジャケットの真美子夫人と共に参加し、バス上から笑顔を見せていた。その最中に、キルステン・ワトソンさんのインタビューに応じた。

世界一を決める舞台でMVPを獲得した山本について問われた大谷は「素晴らしい瞬間でしたし、彼なしではここまで来れなかったと思うので、同じ日本人としてもそうですし、チームメートとしても誇らしいと思っています」と賛辞を送った。

2年連続の記念パレードに、スタート地点のロサンゼルス市庁舎の付近には早朝からファンが殺到。2020年の優勝時は新型コロナウイルスの影響でパレードは中止になったため、昨年は1988年以来36年ぶりの開催となった。世界一連覇を果たしたドジャースナインに、今年も多くのファンが駆けつけ感謝を届けた。（Full-Count編集部）