この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「修復か離婚か…正しい決断ができる人の思考法」と題した動画で、夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、離婚か関係修復かで悩む人に向けて、その見極め方を解説した。動画冒頭、岡野氏は「最近はもう無理かもしれない、でも離婚まで決めきれないという相談が本当に増えている」と現状を明かし、子どもや経済、世間体など様々な要素が複雑に絡む夫婦問題の難しさを指摘した上で、「離婚は実はゴールではなくて新しい人生のスタートなんです」と強調。その上で後悔のない選択をするための“5つの見極めステップ”を紹介した。



第1ステップは「パートナーの気持ちを正確に確かめる」。岡野氏は「離婚したいと切り出す前に、冷静に“この関係をどう思っている？”と前向きなトーンで尋ねてほしい」とアドバイス。「特に男性は面と向かって気持ちを聞かれるのが苦手。会話が自然に流れるタイミングに本音を引き出す質問力が重要」と語った。



2つ目は「半年から1年、猶予期間を設ける」こと。「この期間は我慢ではなくて検証。相手の態度や自分の心の変化を冷静に見つめてほしい。“離婚の決断には受験勉強を受けるくらいの準備期間が必要”」と話し、焦りからの決断が後悔につながる場合が多いと注意を促した。



3つ目は「相手の小さな努力を見逃さない」こと。「夫婦関係を救うのは劇的な変化ではなく、日常の中の微細な優しさの積み重ねなんです」と述べ、たとえわずかな行動でも感謝や喜びを伝えることで、パートナーシップの再生に繋げる工夫を伝授した。



4つ目は「良い奥さん、良い夫を一度やりきってみる」点。「これは相手のためではなく、自分のための修復のプラクティス」とし、「最大級の努力をやりきってみれば、例え結果が修復にならなくても、後悔しない離婚や次の人生への糧になる」と語っている。



5つ目は「離婚を考える前に、自分の最悪のシミュレーション『もしも』を想像する」こと。「“胸が締め付けられるほど悲しい”なら修復の余地はある。逆に“少し楽になれるかも”と感じるなら、心の中ではもう離婚が始まっている」と自身の本音に冷静に向き合う重要性を説いた。



最後に岡野氏は「修復か離婚かを決めるときに最も大切なのは、実は感情ではなく“後悔のない選択”をすること」と再度強調。「人と比べず、自分の心を整えて納得できる未来こそが最良の人生のスタートになる」と結んだ。また、動画の締めくくりとして岡野氏は自身が主宰する「岡野あつこのライフアップスクール」への参加も呼びかけ、「修復に挑戦した人だけが、本当に幸せな離婚や新しい夫婦関係を築くことができる」とエールを送った。