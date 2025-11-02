最新のJNNの世論調査で、高市内閣の支持率が先月の石破内閣の支持率から38.3ポイント上昇して、82.0%だったことがわかりました。一方、「支持しない」と答えた人は先月から38.7ポイント下落して、14.3%でした。

内閣発足直後の支持率としては、2001年以降の政権で、小泉内閣（88.0%）に次ぐ2番目に高い数字です。

自民党支持層に限れば、「支持する」は93%でした。「支持しない」は6%でした。

男女別ですと、男性の支持率は81%、女性の支持率は83%でした。

年代別ですと、▼18歳から29歳の支持率は88%、▼30歳代の支持率は87%、▼40歳代の支持率は86%、▼50歳代の支持率は85%、▼60歳以上の支持率は76%でした。

政党支持率は、▼自民党28.9%（前月より1.0ポイント上昇）、▼立憲民主党5.5%（前月より0.3ポイント下落）、▼日本維新の会3.9%（前月より0.3ポイント上昇）、▼国民民主党3.6%（前月より4.0ポイント下落）、▼参政党は4.7%（前月より1.1ポイント下落）でした。

高市総理は先週、アメリカのトランプ大統領ら各国首脳と会談しましたが、一連の外交について「評価する」と答えた人は83%、「評価しない」と答えた人は9%でした。

【調査方法】

JNNではコンピュータで無作為に数字を組み合わせ、固定電話と携帯電話両方をかけて行う「RDD方式」を採用しています。11月1日（土）、2日（日）に全国18歳以上の男女2607人〔固定875人、携帯1732人〕に調査を行い、そのうち38.9%にあたる1013人から有効な回答を得ました。その内訳は固定電話503人、携帯510人でした。

インターネットによる調査は、「その分野に関心がある人」が多く回答する傾向があるため、調査結果には偏りが生じます。より「有権者の縮図」に近づけるためにも、JNNでは電話による調査を実施しています。無作為に選んだ方々に対し、機械による自動音声で調査を行うのではなく、調査員が直接聞き取りを行っています。固定電話も年齢層が偏らないよう、お住まいの方から乱数で指定させて頂いたお一人を選んで、質問させて頂いています。