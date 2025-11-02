この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

日本テレビ系ドラマ『いいこと悪いこと』の最新考察動画「【良いこと悪いこと】第４話ドラマ考察 不明の７人目の名前と正体が判明！伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと」が、ドラマ考察系YouTuber・トケルさんのチャンネルで公開された。動画では、ドラマで長らく言及されてこなかった6年1組「7人目」の存在と、その正体について徹底的に掘り下げた。



トケルさんは冒頭、「キングたちが忘れている7人目の名前は岡本健吾である」と断言。クラスが30人から29人になった経緯や、タイムカプセル、そして放送前の1話予告映像などから「岡本健吾」の名前と存在感に着目。「岡本の正体は篠の目であると思われる。篠の目は元々男性だが、今は女性として生きている可能性がある」と大胆な仮説を展開した。



岡本健吾の存在が物語全体で目立つ描写が極端に少ない背景には、「ドロドロした人間関係や、無関心・いじめ以上のものが潜んでいる」としたうえで、「岡本にはひどいあだ名がつけられていたのでは?」とリアルな想像を披露。「名前が記録から抜けている時点でおそらく誰にとっても関心がなかった人だった」という冷淡さを指摘する場面も印象的だ。



また、「岡本健吾は今は女性として生きているという可能性もあるのかなと思いました。それが篠の目＝岡本健吾説につながってくる」と独自のジェンダー考察も展開。篠の目に「過去を意図的に隠しているなら近くにいても気付けない」という指摘や、第4話でのミステリアスな言動も検証した。コメント紹介パートでは、「顔を隠す演出がこのドラマのヒントになっているのでは」と、視聴者とともにさらに謎を深掘り。



このほか、「全員の夢の絵」や「カンタロウの死」など最新話までの考察も盛り込まれ、視聴者から寄せられた数々の鋭い疑問や感想も交えつつ、「委員長の動きや先生の関与、そして7人目がちゃんと存在した確かな証拠」についても整理。



動画の締めくくりでは、「7人目・岡本健吾の存在こそ、これまでのトリックや伏線の核心部分。今後も引き続き考察を公開していくので、ぜひチャンネル登録し感想コメントで一緒に盛り上がってほしい」と呼びかけ、ファンにリアルタイム考察参加を促していた。