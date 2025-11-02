「衝撃的な敗戦だ」「圧倒的だった日本が…」リトルなでしこ、まさかの１−５大敗に韓国メディアが唖然「北朝鮮のフィジカルと闘志に打ち砕かれた」【U-17女子W杯】
現地11月１日、モロッコで開催されているU-17女子ワールドカップの準々決勝で、日本は北朝鮮と対戦。開始38秒で先制点を許すと、６分にも被弾。８分に中村心乃葉のゴールで１点を返したもの、22分、73分、90＋６分と失点を重ね、１−５の大敗を喫した。
前回覇者が相手とはいえ、リトルなでしこはここまで３勝１分け、10得点１失点と快進撃を見せてきただけに、この結果は小さくない衝撃を与えている。
韓国メディア『OSEN』は「衝撃と恐怖。優勝を確信していた日本が北朝鮮に１−５で惨敗」と見出しを打ち、次のように報じた。
「衝撃的な敗戦だった。日本は２勝１分けでグループステージを首位で突破し、決勝トーナメント１回戦ではコロンビアを４−０で破った。日本の戦績は４試合で10得点１失点と圧倒的な強さを誇っていた」
同メディアは、「しかし、日本の技術と戦術は、北朝鮮のフィジカルの強さと闘志によって打ち砕かれた」と続けた。
戦前は「事実上の決勝戦」という声もあっただけに、予想外の結果に驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
