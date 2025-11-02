11月1日、女優の深田恭子がInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。

「深田さんがInstagramを更新するのは、およそ2カ月半ぶりのことでした。《今年も有難いことにカレンダーの撮影をしました！！》と、カレンダーの写真とともに投稿しました。

《いつもは、テーマを予め決めるのですが今回は日の光を浴びるスタジオで自然体な姿を撮っていただきました》といい、胸元が露わになったショットとともに、自身の写真を公開していました。愛犬との写真もあり、笑顔の深田さんの自然体な様子がうかがえます。

久しぶりの投稿に、Instagramの投稿には10万件以上のいいねがついています。投稿のコメントには、『めっちゃ可愛い』『世界1番美しい』と絶賛の声も寄せられています」（芸能記者）

一方、昨今彼女の活動で注目されるのは、その体型の変化だ。2021年に適応障害の診断を受け、芸能活動を一時休止していた深田。所属事務所は、2020年春ごろから体調を崩しがちになり、検査を受けたところ、適応障害と診断された、と当時発表していた。これにより、2021年7月期連続ドラマを降板し、撮影中だった映画も撮影延期になったという。

幸いにも休止期間は長引かず、その4カ月後には主演映画『劇場版 ルパンの娘』の完成披露舞台挨拶で復帰を果たしたが……。

「以降も、自身の体調を鑑みながら仕事はコンスタントにこなしているようです。ただ活動休止以降は、深田さんに対して『痩せた』などの指摘が相次いでいます。今回投稿した写真でも、確かにフェイスラインはややシャープになった印象です。コメントでも、深田さんの体型を心配する声が書き込まれていました。例年通りカレンダーを発売できたこともあり、体調への心配はもう必要ないのかもしれませんが……」

女優業やモデル業をやる以上、体型管理も必要になってくるのかもしれないが、ファンからの心配の声は絶えない様子だ。今回の投稿では、《#季節の変わり目お身体大切にしてくださいね》と、ファンの体調を心配していた深田。きっと、カレンダーの発売を心待ちにしている人たちも、同じ気持ちだろう。